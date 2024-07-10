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График поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях будет изменен 12–14 июля

График движения пригородных поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях будет скорректирован 12–14 июля для работ по ремонту первого главного пути станции Люблино и перегона Люблино — Москва-Товарная, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

По ночам 12—13 и 13–14 июля, с 21:00 до 5:00 будет закрыт путь из Москвы на участке Люблино — Москва-Курская.

В эти дни после 20:30:

— на Рижском направлении большая часть поездов со стороны Нахабино проследует от/до Курского вокзала. Интервал движения увеличится до 24 мин.

— на Курском направлении поезда проследуют преимущественно укороченными маршрутами от/до Царицыно, Перервы. Интервал движения увеличится до 1 часа.

Часть поездов в вечернее время проследует на участке от Царицыно до Подольска по 3 и 4 путям без остановок Покровская, Красный строитель, Битца, Бутово, Щербинка, Остафьево, Силикатная.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.