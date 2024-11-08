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График поездов на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях изменят в выходные

В выходные дни ноября для работ по строительству станции Петровско-Разумовская будет скорректирован график движения пригородных поездов. В ночи с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье будет поочередно закрываться один из главных путей участка от Савеловского вокзала до Бескудниково. Поезда будут следовать в реверсивном режиме с изменениями пути пропуска и посадки/высадки пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На Савеловском направлении после 20:00 интервалы движения частично увеличены до 20 минут, после 23:00 и до окончания движения — до 1 часа, до 7:00 интервал — до 40 минут. Часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станций Лобня, Бескудниково.

На Белорусском направлении после 22:30 интервалы движения увеличены до 30-40 минут. Часть поездов в вечернее время проследует от/до Белорусского вокзала.

На Савеловском и Белорусском направлениях у некоторых поездов скорректирован набор остановок и пути пропуска, часть поездов проследует без остановок на станциях Беговая, Тестовская.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.