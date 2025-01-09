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График поездов на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях изменится в январе

С 9 по 31 января для работ по строительству станции Петровско-Разумовская будет скорректирован график движения пригородных поездов. Поезда проследуют по другому пути в реверсивном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Также в эти дни будут поочередно закрыты главные пути участка Савеловский вокзал — Бескудниково.

На Савеловском направлении после 19:00 интервалы движения будут частично увеличены до 15 минут, после 23:00 и до окончания движения — до 1 часа, часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станций Лобня, Бескудниково.

На Белорусском направлении после 21:00 интервалы движения будут увеличены до 15 минут, после 22:00 — до 30-40 минут. Часть поездов в вечернее время проследует от/до Белорусского вокзала.

На Савеловском и Белорусском направлениях до 7:00 утра интервалы движения будут частично увеличены до 30-40 минут. У некоторых поездов скорректирован набор остановок и пути пропуска. Некоторые в период закрытия проследует без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Дегунино, Сетунь, Немчиновка, Баковка.

Работы пройдут в ночное время, в часы наименьшего пассажиропотока.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

В связи с этим назначены компенсационные автобусы по будням с 9 по 31 января.

От станции Дмитров отправлением в 10:05 с остановками:

10:45 — Станция Вербилки;

11:00 — Платформа Запрудня;

11:10 — Темпы;

11:18 — Мельдино-1;

11:23 — 2-й участок;

11:28 — Карманово;

11:35 — Станция Большая Волга;

11:45 — Станция Дубна.

От станции Дубна отправлением в 11:30 с остановками:

11:40 — Станция Большая Волга;

11:47 — Карманово;

11:52 — 2-й участок;

11:57 — Мельдино-1;

12:05 — Темпы;

12:15 — Платформа Запрудня;

12:30 — Станция Вербилки;

13:10 — Автовокзал Дмитров.

От станции Дубна отправлением в 15:05 с остановками:

15:15 — Станция Большая Волга;

15:22 — Карманово;

15:27 — 2-й участок;

15:32 — Мельдино-1;

15:40 — Темпы;

15:50 — Платформа Запрудня;

16:05 — Станция Вербилки.

От станции Дмитров отправлением в 10:00 с остановками:

10:40 — Станция Вербилки;

10:45 — Ново-Никольское;

10:50 — Вотря (сельское поселение Гуслевское);

10:55 — Станция Власово;

11:00 — Растовцы;

11:10 — Талдом;

11:30 — Титово-1;

11:40 — Савелово (г. Кимры).

От станции Савелово (г. Кимры) отправлением в 11:50 с остановками:

12:00 — Титово-1;

12:30 — Станция Талдом;

12:30 — Растовцы;

12:35 — Станция Власово;

12:40 — Вотря (сельское поселение Гуслевское);

12:45 — Село Ново-Никольское, (автобусная остановка Новоникольское-1);

12:50 — Станция Вербилки;

13:30 — Автовокзал Дмитров.

В зависимости от ситуации на маршрут могут выйти один или несколько автобусов. Расписание сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Обращаем внимание пассажиров, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.