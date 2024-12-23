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График поездов на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях изменится 28–30 декабря

28–30 декабря для работ по строительству станции Петровско-Разумовская будет скорректирован график движения пригородных поездов. 20-21, 21-22 и 28-29, 29–30 декабря будут поочередно закрыты главные пути участка Савеловский вокзал — Бескудниково. Поезда проследуют по другому пути в реверсивном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Также в связи с работами по замене программного обеспечения на станции Одинцово 20-21, 21–22 декабря будут поочередно закрыты пути на участке Кунцевская — Одинцово.

На Савеловском направлении после 20:00 интервалы движения будут частично увеличены до 15 минут, после 23:00 и до окончания движения — до 1 часа, часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станций Лобня, Бескудниково.

На Белорусском направлении после 21:00 интервалы движения будут увеличены до 15 мин, после 22:00 — до 40 минут. Часть поездов в вечернее время проследует от/до Белорусского вокзала.

На Савеловском и Белорусском направлениях до 7:00 утра интервалы движения будут частично увеличены до 30-40 минут. У некоторых поездов скорректирован набор остановок и пути пропуска. Некоторые в период закрытия проследует без остановки на станциях Беговая, Тестовская, Дегунино, Сетунь, Немчиновка, Баковка.

Работы пройдут в ночное время, в период наименьшего пассажиропотока.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.