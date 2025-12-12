График поездов на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях изменится 12–14 декабря

12–14 декабря для работ по модернизации контактной сети участка Кунцевская — Фили будет скорректирован график движения пригородных поездов на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 23:00 12 декабря до 6:00 13 декабря и с 23:00 13 декабря до 6:00 14 декабря будут закрыты 2 путь (на Лобню) на участке от Кунцевской до Белорусского вокзала. Поезда на участке от Славянского бульвара до Беговой проследуют по 1 пути (на Одинцово).

На Белорусском направлении

После 23:00 интервалы движения частично увеличены до 1 часа. Часть поездов проследует без остановок на станциях Баковка, Сетунь, Тестовская.

На Савеловском направлении

Интервалы движения частично увеличены до 30 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

