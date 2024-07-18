График поездов на МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях изменится 20–26 июля

С 20 по 26 июля для работ по реконструкции станции Лобня будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

С 1:00 20 июля и до окончания движения 21 июля на 48 часов будет закрыто несколько путей на станции Лобня (платформа на Москву). С 2:30 22 июля и до окончания движения 26 июля — 3 путь на станции Лобня. Поезда в сторону Москвы будут отправляться со 2 и 4 путей, на эти же пути будут прибывать поезда из Москвы.

20–21 июля

Часть поездов МЦД выведена из расписания, интервал движения поездов на диаметр увеличится до 1 часа. Часть пригородных поездов Белорусского и Савеловского направления проследует укороченным маршрутом от/до Белорусского и Савеловского вокзалов соответственно.

На Белорусском и Савеловском направлениях некоторые поезда будут выведены из расписания, интервал движения увеличится до 40 минут. Часть поездов дальнего пригорода Савеловского направления проследует от/до станции Лобня, Бескудниково.

22–26 июля

На Савеловском направлении в течение дня интервал движения частично увеличится до 20 минут, после 23:00 и до окончания движения — до 1 часа. Часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станции Депо вместо станции Лобня.

На Белорусском направлении в течение дня интервал движения частично увеличится до 20 минут, после 0:00 из Москвы — до 1 часа. Часть поездов в вечернее время проследует до Белорусского вокзала.

На Савеловском и Белорусском направлениях с 4:30 до 6:30 часов утра интервал движения частично увеличится до 20 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.