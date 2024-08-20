График поездов двух направлений МЖД и МЦД-4 изменится 22–24 августа

Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского и Киевского направлений МЖД, в том числе МЦД-4, изменится 22–24 августа в связи с укладкой стрелочных переводов на станции Железнодорожная. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Так, 22–23 августа технологические «окна» назначены с 11:00 до 16:00, а 23–24 августа — с 22:00 до 8:00. На время работ движение поездов будет организовано по соседним путям, что повлияет на расписание: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследуют по укороченным маршрутам, некоторые поезда выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.

Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.