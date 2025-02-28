График изменится на МЦД-4 и в дальнем пригороде Горьковского направления 1–2 марта

1–2 марта для проведения капитального ремонта 1 пути на участке Фрязево — Павловский посад будет скорректирован график движения поездов на МЦД-4 и дальнем пригороде Горьковского направления. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 0:25 до 12:25 будет закрыт 1 главный путь (на Москву) на участке Фрязево — Павловский посад. Поезда здесь проследуют по другому пути в реверсивном режиме.

В границах МЦД в период проведения работ интервал частично увеличится до 15 минут. Некоторые поезда выведены из расписания, некоторые проследуют укороченными маршрутами от/до Мещерской, Лесного городка.

На Горьковском направлении выведена из расписания часть поездов дальнего пригорода, часть проследует укороченными маршрутами от/до Железнодорожной, Фрязево, Храпуново. У некоторых электропоездов изменится набор остановок и пути пропуска, некоторые проследуют без остановок на станциях Ольгино, Салтыковская, Реутово. Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.