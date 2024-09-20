График изменится на МЦД-4, Горьковском и Киевском направлениях 20–22 сентября

С 20 по 22 сентября для работ по переключению пути на участке от Курского вокзала до Нижегородской будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 12:00 20 сентября до 23:00 22 сентября на участке от Курского вокзала до Нижегородской будет закрыт 1 главный путь.

Поезда Горьковского направления проследуют по 2 пути от Курского вокзала до Нижегородской в реверсивном режиме, пути посадки и высадки пассажиров также изменятся.

На Горьковском направлении

На участке Марьина Роща — Курский вокзал — Нижегородская часть поездов выведена из расписания, интервалы движения в часы пик увеличатся до 20 минут, вне пика — до 30.

На участке Нижегородская — Железнодорожная интервал движения увеличится в среднем до 10 минут. Часть поездов со стороны Железнодорожной проследует от/до Нижегородской.



Киевское направление

На участке Апрелевка — Марьина Роща интервалы движения частично увеличатся до 20 минут. Некоторые поезда D4 со стороны Апрелевки проследуют от/до Марьиной Рощи.

Движение от/до Киевского вокзала по 3, 4 путям сохранено.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.