График движения ряда поездов Ленинградского направления изменят 26 мая-7 сентября

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по железнодорожной станции Зеленоград-Крюково и железнодорожной станции Спирово с 26 мая по 7 сентября изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Часть пригородных поездов на участке Москва –Зеленоград-Крюково — Москва будет отменена на всем маршруте, часть поездов отправится по измененному расписанию, а часть поездов проследует укороченным маршрутом.

Пригородный поезд № 6700 Зеленоград-Крюково — Тверь проследует укороченным маршрутом. Часть пригородных поездов на участке Тверь — Лихославль — Тверь будет отменена на всем маршруте.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.