График движения ряда поездов Ленинградского направления изменится 18–22 ноября

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД с 18 по 22 ноября 2024 года изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Москва — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены.

Часть поездов на участке Москва — Тверь — Москва и Лихославль — Тверь будет отменена на всем маршруте, а часть — проследует с отменой остановок.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.