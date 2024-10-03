График движения ряда поездов Ленинградского направления изменится 11–25 октября

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В связи с предоставлением «окон» по технологии закрытия II главного пути на участке Академическая — Леонтьево с 11 по 26 октября изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково-Москва Октябрьская — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены.

Часть поездов на участке Москва Октябрьская — Клин — Москва Октябрьская будут отменены, а часть проследует с отменой остановок.

С изменениями расписания движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.