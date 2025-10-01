График движения ряда поездов Ленинградского направления изменен 6–10 октября

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской ЖД с 6 по 10 октября изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Часть пригородных поездов на участке Москва — Клин — Москва будет отменена на всем маршруте следования, а часть пригородных поездов будут отправляться по измененному расписанию.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.