График движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменят 16—17 и 18–22 ноября

16—17 и 18–22 ноября для работ по реконструкции станции Раменское будет скорректирован график движения поездов на Казанском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

16–17 ноября часть поездов МЦД будет выведена из расписания. По станции Митьково в течение дня интервалы движения поездов частично увеличены до 30 минут. Изменено время отправления первых и последних поездов.

На Казанском направлении поезда дальнего пригорода из Москвы проследуют станцию Ипподром без остановки. Часть поездов следуют укороченным маршрутом от/до Панки, Быково.

В течение дня на Казанском направлении интервалы движения частично увеличены до 20 мин, после 23:00 — до 30 минут. Часть поездов дальнего пригорода отменена. Часть поездов дальнего пригорода проследует станцию Панки, Томилино, Красково, Удельная, Быково, Ильинская, Кратово, Есенинская, Фабричная и Ипподром без остановки. Пассажиры дальней зоны МЦД могут проследовать от/до указанных станции, воспользовавшись бесплатной пересадкой на станциях Люберцы, Отдых и Раменское.

17 ноября 16 поездов дальнего пригорода со стороны области будут следовать только от/до станции Бронницы.

18–22 ноября все поезда дальнего пригорода на участке Ипподром — Люберцы будут следовать по 3, 4 главным путям с остановкам Раменское, Отдых, Люберцы. На станции Фабричная остановка будет только из Москвы.

Часть поездов МЦД выведена из расписания. По станции Митьково в течение дня интервалы движения поездов частично увеличены до 20 минут. Изменено время отправления первых и последних поездов.

На Казанском направлении все поезда дальнего пригорода на участке Ипподром — Люберцы будут следовать по 3, 4 главным путям. Поезда дальнего пригорода не будут останавливаться на станциях Томилино, Красково, Малаховка, Удельная, Быково, Ильинская, Кратово, Есенинская, Фабричная (на Москву), интервал движения для этих станций увеличится до 10-20 минут.

Поезда дальнего пригорода из Москвы проследуют станцию Ипподром без остановки. Часть электропоездов будет курсировать укороченными маршрутами от/до станции Панки, Быково. Значительная часть экспрессов Москва — Раменское выведена из расписания.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.