График движения поездов на МЦД-2 изменится 2–4 ноября

По информации, предоставленной пресс-службой Дептранса Москвы, со 2 по 4 ноября на второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится расписание движения поездов, сообщает «Царьград» .

В указанный период сквозные поездки будут ограничены, а интервалы движения поездов увеличатся.

Со 2 по 4 ноября запланированы работы по модернизации инфраструктуры на станции Царицыно и капитальный ремонт пути на участке от Щукинской до Красного Балтийца.

В ведомстве подчеркнули, что все работы будут проводиться в выходные дни, чтобы избежать влияния на движение поездов в рабочие дни. Пассажирам рекомендуется сверяться с актуальным графиком на сайте Центральной ППК и обращать внимание на информацию, отображаемую на информационных табло.

