График движения поездов МЦД-3 Ленинградского направления ОЖД изменится в феврале

В связи с производством работ по переустройству контактной сети станции Зеленоград-Крюково Октябрьской ЖД и ремонтно-путевых работ на участке Люберцы — Быково Московской ЖД с 1 по 28 февраля 2025 года изменится расписание движения поездов МЦД-3. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пригородные поезда МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будут отправляться по измененному расписанию, некоторые поезда будут отменены.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.