График движения поездов Ленинградского направления изменят с 26 апреля по 23 мая

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры Ленинградского направления по станции Крюково в ночные часы с 23:30 и до 04:30 с 26 апреля по 23 мая изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Часть пригородных поездов МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково будут отменены по всему маршруту следования.

Часть поездов на участке Зеленоград-Крюково — Тверь проследует укороченным маршрутом.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.