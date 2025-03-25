График движения поездов Ленинградского направления изменят 9, 12, 16, 19, 23 апреля

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации инфраструктуры на Ленинградском направлении 9, 12, 16, 19, 23 апреля изменится расписание движения пригородных поездов на участке Бологое — Сонково. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Пригородные поезда на участке Бологое — Сонково проследует с отменой остановок на участке Бежецк — Сонково. С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте Компании в разделе «Пассажирам».

Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.