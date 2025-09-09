График движения поездов Ленинградского направления изменят 16, 18 и 20 сентября

В связи с проведением ремонтно-путевых работ по модернизации ж/д инфраструктуры 16, 18 и 20 сентября изменится расписание движения пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МТППК.

Часть пригородных поездов на участке Москва — Клин — Москва будет отменена на всем маршруте следования, часть поездов проследуют укороченным маршрутом, а часть пригородных поездов будут отправляться по измененному расписанию.

С изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на информационных стендах станций полигона деятельности АО «МТ ППК» и на сайте компании в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.