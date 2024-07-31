График движения поездов Ленинградского направления изменится с 1 по 13 августа

В связи с производством работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на Ленинградском направлении с 1 по 13 августа изменилось расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На участках Москва — Тверь, Москва — Клин, Москва — Зеленоград — Крюково и Лихославль — Тверь пригородные поезда будут ходить по измененному расписанию, часть будет отменена.

С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.