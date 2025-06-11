График движения на МЦД-4 и Горьковском направлении изменится 12-13 и 14–15 июня

12-13 и 14–15 июня для работ по модернизации инфраструктуры на станции Железнодорожная будет скорректирован график движения поездов на МЦД-4 и Горьковском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 1:00 12 июня до 8:00 13 июня и с 1:00 14 июня до 6:00 15 июня пройдут работы по переключению главных путей на участке Железнодорожная — Кусково — Нижегородская.

С 12 по 15 июня будут закрыты некоторые пути на участке Железнодорожная — Нижегородская.

На Горьковском направлении

У большинства поездов изменен набор остановок и пути пропуска. Часть составов проследует укороченными маршрутами от/до Площади трех вокзалов, Железнодорожной, Нижегородской.

12 и 13 июня с начала движения до 8:00 интервал движения поездов в обе стороны увеличится до 1 часа 30 минут, 14 и 15 июня до 13:00 — до 30 минут.

12 и 13 июня с начала движения и до 12:00 поезда с Железнодорожной на Москву будут следовать без остановки на станциях Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское, Кусково, Чухлинка. 14 и 15 июня до 13:00 без этих остановок проследуют поезда из Москвы на Железнодорожную.

С 12:00 12 июня до 08:00 13 июня часть поездов на Москву проследует без остановок на станциях Кусково и Чухлинка, с 13:00 4 июня до 06:00 15 июня поезда из Москвы — без остановки на станции Чухлинка.

На Киевском направлении

Интервал движения в течение дня частично увеличен до 15-20 мин. Часть поездов выведена из расписания, некоторые проследуют укороченными маршрутами от/до Лесного городка, Солнечной, Мещерской.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.