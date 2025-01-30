График движения изменят на МЦД-1, Савеловском и Белорусском направлениях в феврале

В течение февраля для работ по строительству станции Петровско-Разумовская будет скорректирован график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В феврале будут поочередно закрыты главные пути участка Савеловский вокзал — Бескудниково. 31 января/1 февраля, 1/2, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 24/25, 25/26, 26/27, 27/28 февраля — 1 главный путь участка от Савеловского вокзала до Бескудниково, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 17/18, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22, 22/23 февраля — 2 главный путь данного участка.

Поезда проследуют в реверсивном режиме. На Савеловском направлении после 20:00 интервалы движения будут частично увеличены до 15 минут, после 23:00 и до окончания движения — до 1 часа, часть поездов дальнего пригорода проследует от/до станций Лобня, Бескудниково.

На Белорусском направлении после 21:00 интервалы движения будут увеличены до 15 минут, после 22:00 — до 30-40 минут. Часть поездов в вечернее время проследует от/до Белорусского вокзала.

На Савеловском и Белорусском направлениях до 7:00 утра интервалы движения будут частично увеличены до 30-40 минут. У некоторых поездов скорректирован набор остановок и пути пропуска. Некоторые в период закрытия проследуют без остановок на станциях Беговая, Тестовская, Дегунино, Сетунь, Немчиновка, Баковка.

Работы пройдут в ночное время, в часы наименьшего пассажиропотока.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на официальном сайте компании.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.