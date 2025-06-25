Готовность участка реконструкции трассы М-1 в Одинцове составляет более 50%

В Одинцовском округе продолжается реконструкция трассы М-1 «Беларусь» на участке с 66 по 84 км. Проект предусматривает расширение дороги с 4 до 6 полос. На сегодня общая готовность объекта составляет более 50%, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В работах задействованы 355 единиц техники и порядка 1 080 человек.

В настоящее время на этом участке активно ведутся земляные работы, на данный момент выполнено 80% от запланированного объема, что составляет порядка 440 тыс. кубометров. Вместе с этим проводятся работы по устройству дорожной одежды, уже уложено 178 тыс. тонн асфальтобетона.

В рамках реконструкции продолжается возведение 12 искусственных сооружений. В их числе мосты, путепроводы и надземные пешеходные переходы. К основным сооружениям объекта относятся два моста через реки Нару и Капанку. Готовность моста через реку Нару составляет 45%. Здесь уже смонтировано железобетонное монолитное пролетное строение, выполняется отсыпка насыпи на подходах с последующим устройством переходных плит. Мост через реку Капанку готов наполовину, сейчас его готовят к укладке асфальтобетона на сопряжениях и мостовом полотне.

Также в число ключевых искусственных сооружений входят два путепровода. Один находится в составе транспортной развязки на 74 км, а другой — в разворотной петле из деревни Ляхово на 72 км. Их готовность составляет 70% и 50% соответственно. Параллельно строятся и малые искусственные сооружения, включая водопропускные трубы. Они необходимы для обеспечения бесперебойного стока воды под дорожным полотном и предотвращения подтоплений.

Кроме того, на объекте активно ведутся работы по установке элементов безопасности дорожного движения. Так, для предотвращения съездов автомобилей с обочины специалисты монтируют барьерное и железобетонное парапетное ограждения. На данный момент установлено 10 км и 14 км соответственно. К тому же в целях создания условий для комфортных поездок в темное время суток установят линии наружного освещения в разделительной полосе дороги. Сейчас выполняется устройство фундаментов опор освещения с 66 по 71 км.

На участке реконструкции предусмотрена установка автоматизированной системы управления дорожным движением. Она помогает контролировать дорожную обстановку в режиме реального времени. Для АСУДД специалисты уже устраивают кабельную канализацию.

Для удобства водителей и пассажиров на 74 км М-1 «Беларусь» обустраивается площадка отдыха. Здесь завершаются земляные работы, устройство дорожной одежды и обустройство ливневой канализации. Затем специалисты приступят к устройству асфальтобетонного покрытия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.