Готовность школьных автобусов к новому учебному году проверяют в Мытищах

Техническое состояние транспортных средств, их оснащенность тахографами, соблюдение нормативных требований — эти и другие вопросы, от которых зависит безопасность юных пассажиров, обсудили на совещании, которое состоялось в отделе Госавтоинспекции МУ МВД России «Мытищинское», передает пресс-служба администрации городского округа.

Участниками встречи также стали представители автотранспортных предприятий «Лидер Моторс Групп», «Максавто», «Вектор СА», ИП Кликич и «Омнибус», которые будут перевозить школьников в 2024-2025 учебном году. Им рассказали о ситуации с аварийностью на дорогах, а также напомнили о необходимости строго соблюдать правила безопасности при перевозке школьников.

Перед выходом автобусов на маршруты им предстоит пройти чек-ап всех параметров, влияющих на безопасность. Госавтоинспекторы отделения технадзора проверят техническое состояние автобусов — от исправности тормозной системы до износа протектора шин. Проконтролируют и состояние здоровья водителей, а также наличие действующих договоров с организациями, имеющими собственную производственно-техническую базу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.