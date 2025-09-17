Готовность Северного подъезда к Лобне составила более 50%

По сообщению главы городского округа Анны Кротовой, готовность основных и технологических дорог Северного подъезда к Лобне достигла 52%, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На стройплощадке задействовано 42 единицы техники и 73 специалиста. На данный момент строители ведут подготовку песчаного основания: его тщательно разравнивают и уплотняют грунтовым катком. Далее они приступят к укладке щебеночного слоя, который станет основой для будущего асфальтового покрытия.

Параллельно на объекте ведется сложный технический этап — реконструкция газопровода. В настоящее время сварочные работы на трубопроводе завершены на 92%, а укладка — на 86%. К середине октября запланированы гидравлические испытания для подтверждения соответствия оборудования проектным нормам.

Строительство идет в соответствии с графиком работ. Напомним, новая магистраль соединит Северный обход Лобни с микрорайоном Восточный.