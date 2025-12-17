Готовность подмосковного участка трассы М-11 «Беларусь» превысила 80%

Продолжается масштабная реконструкция участка федеральной трассы М-1 «Беларусь» в Московской области. На сегодняшний день общая техническая готовность объекта превысила 80%. В работах задействовано 1 000 человек и 380 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».

Земляные работы на участке с 66 по 84 км, проходящего по территории Одинцовского округа, завершены. На финальном этапе устройство дорожного покрытия — уложено порядка 455 тысяч тонн асфальтобетона (94% от общего объема). Строители смонтировали более 39 км барьерного ограждения (80% от общего объема) и установили свыше 32 км монолитного парапетного ограждения (95% от общего объема). Они продолжают работы по устройству водосбросов с проезжей части, кабельной канализации АСУДД и установке рамных опор организации дорожного движения.

Одновременно выполняется комплекс работ на двенадцати искусственных сооружениях: мостовых переходах через реки Нару и Капанку, четырех путепроводах, на одном из которых уже осуществляется движение транспорта, и шести надземных пешеходных переходах.

Для удобства водителей на 74-м километре трассы будет предусмотрена площадка отдыха. Сейчас специалисты ведут работы по ее благоустройству, расстановке технических средств организации дорожного движения и устройству санитарного модуля. Общая техническая готовность площадки — 90%.

После реконструкции участок будет расширен с четырех до шести полос движения, что позволит увеличить пропускную способность дороги и обеспечить комфортный проезд для автомобилистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявл, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.