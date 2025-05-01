Готовность автобусов к летнему периоду оценили в округе Пушкинский

В преддверии майских праздников в округе Пушкинский провели осмотры автобусов, проверили: ликвидированы ли последствия эксплуатации в зимний период и какова готовность к работе транспорта в летнее время, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рейде приняли участие сотрудники территориального отдела № 1 Управления административно-транспортного контроля Минтранса МО, администрации городского округа Пушкинский и технического надзора Отдела Госавтоинспекции по городскому округу Пушкинский.

Инспекторы проверили выполнение работ по восстановлению покрытий кузовов и элементов салонов автобусов, подвергшихся коррозии, убедились в целостности поручней, порогов, стоек сидений, решеток, в наличии указателей маршрутов и информационных табличек. Перевозчики должны провести в салоне генеральную уборку, произвести чистку или замену чехлов сидений, восстановить или заново нанести логотип «Транспорт Подмосковья» и логотип перевозчика.

Специалисты проверили работу систем кондиционирования и вентиляции салонов, возможность открывания окон и люков, а также наличие исправных аварийных выходов, молоточков, огнетушителей и аптечек.

«Основная часть работ перевозчиками выполнена, несмотря на неблагоприятные погодные условия и финансовые сложности. О выявленных недостатках перевозчикам сообщили, определили и сроки их устранения. При проведении осмотра особую гордость вызвали автобусы перевозчиков с нанесенной символикой 80-я Великой Победы! Такие транспортные средства, курсируя по улицам городского округа, создают атмосферу торжественности, патриотизма и гордости за наш народ и страну!» — отметили инспекторы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.