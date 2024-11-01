Гостехнадзор Подмосковья зарегистрировал 705 единиц самоходной техники за неделю

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Гостехнадзор Минэкологии активно продолжает работу по контролю за самоходной техникой в Московской области. Особое внимание уделяется соблюдению правил эксплуатации и технического состояния машин, а также проверке наличия необходимых документов. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

За последнюю неделю инспекторы Гостехнадзора зарегистрировали 705 единиц самоходной техники и других видов транспортных средств. Основной целью регистрации является обеспечение безопасности на дорогах и контроль за соблюдением технических требований к транспортным средствам.

Также Гостехнадзор Минэкологии проводит технические осмотры самоходной техники. За неделю было проверено 1024 единицы техники, а также выдано 487 удостоверений тракториста.

В результате проведенных мероприятий удалось выявить и устранить ряд нарушений, что способствовало повышению безопасности и снижению риска возникновения аварийных ситуаций. Гостехнадзор Минэкологии также активно работает над внедрением современных технологий для повышения эффективности контроля и мониторинга самоходной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.