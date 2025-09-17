Госдума увеличила штрафы за перевозку детей без автокресел

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об увеличении штрафов за перевозку детей без автокресел. Размер штрафа для водителей может вырасти почти вдвое, однако эксперты сомневаются в эффективности этой меры, сообщает АБН24 .

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который предусматривает ужесточение наказания за нарушение правил перевозки детей. Согласно инициативе, штраф для водителей увеличится с 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч рублей. Поправки планируется внести в часть 3 статьи 12.23 КоАП РФ.

Главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин отметил, что простое повышение штрафов вряд ли приведет к снижению числа нарушений. По его словам, уровень детского травматизма на дорогах зависит не столько от размера санкций, сколько от эффективности контроля. В Москве, например, сотрудники ГИБДД редко останавливают автомобили для проверки, а системы фото- и видеофиксации не способны выявить отсутствие детского кресла. В результате вероятность получить штраф остается низкой.

Эксперт также обратил внимание на стоимость автокресел, которая иногда сопоставима или даже превышает сумму штрафа. Для некоторых родителей это становится решающим фактором при выборе между покупкой кресла и риском получить штраф.

Ракитин подчеркнул, что увеличение штрафов может лишь частично мотивировать к соблюдению правил, но не решит проблему в целом. По его мнению, необходима системная профилактика: социальная реклама, образовательные кампании и регулярные проверки. Без комплексного подхода меры по увеличению санкций вряд ли существенно повлияют на статистику детского травматизма.