Госдума: ОСАГО исключат из списка обязательных документов при регистрации авто

При регистрации автомобиля полис ОСАГО больше не понадобится. Такой законопроект приняла во втором чтении Госдума РФ, сообщает ТАСС .

Изменения предлагается внести в закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». Законопроект исключает из перечня необходимых документов, которые нужны для регистрации авто, полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это относится как к постановке транспорта на государственный учет, так и к случаю регистрации, связанному со сменой владельца автомобиля.

Также, согласно документу, водителям при продаже авто, если договор был заключен через портал госуслуг или удостоверен нотариусом, разрешат сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

В поправках ко второму чтению было добавлено, что государственный учет транспортного средства прекращается по заявлению владельца машины в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного авто. В первом чтении речь шла только о похищенном автомобиле.

Также законопроект расширяет список оснований для отказа в регистрации. Если закон примут, основанием для отказа в постановке на учет, в том числе в связи со сменой владельца, станет обращение в регистрационное подразделение владельца транспортного средства, не уплатившего утилизационный сбор в течение положенного срока. Это касается ввезенного физлицом в РФ из-за границы транспортного средства.

Автором законопроекта стал глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев. В первом чтении он был принят Госдумой в ноябре 2023 года.