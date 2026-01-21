Госавтоинспекция провела рейд по безопасной перевозке детей в Красногорске

Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска организовали профилактический рейд, направленный на контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях. Основная цель мероприятия — напомнить родителям о важности использования детских автокресел и ремней безопасности.

В ходе рейда автоинспекторы провели с водителями разъяснительные беседы о правильном выборе и установке автокресел, а также об ответственности за нарушение правил дорожного движения. Водителям вручили памятки с рекомендациями по перевозке детей, а маленьким пассажирам подарили световозвращающие аксессуары.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что такие рейды носят предупредительный характер. Инспекторы стремятся убедить водителей в необходимости использования детских автокресел, которые помогают сохранить жизнь и здоровье ребенка при аварии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.