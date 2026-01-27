Госавтоинспекция провела рейд «Детское кресло» в Раменском округе

В Раменском округе состоялся профилактический рейд «Детское кресло», направленный на повышение безопасности несовершеннолетних пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции проверяли наличие детских удерживающих устройств и соответствующие документы у водителей.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МУ МВД России «Раменское» Татьяна Коренкова напомнила, что штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 5 000 рублей для водителей, 50 тысяч рублей для должностных лиц и 200 тысяч рублей для юридических лиц. Самозанятых таксистов штрафуют как должностных лиц.

Автокресла снижают риск травмирования детей и обеспечивают дополнительную защиту головы и шеи при ДТП. Инспекторы подчеркнули, что перевозить маленьких детей на руках или в люльке от коляски запрещено, так как это небезопасно. Взрослым также напомнили о необходимости всегда пристегиваться ремнями безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.