Горячая линия службы помощи в Подмосковье помогла участникам свыше 2,4 тыс ДТП

За прошедшую неделю на горячую линию службы помощи при ДТП обратились участники 2 431 ДТП, которые получили квалифицированную помощь и поддержку, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Специалисты проконсультировали и помогли 4 862 водителям. При этом участники 315 ДТП воспользовались помощью для оформления ДТП по «Европротоколу» без вызова сотрудников Госавтоинспекции, а участники 920 ДТП получили помощь в центрах помощи при ДТП.

Минтранс Подмосковья напоминает: если попали в ДТП, нужно незамедлительно позвонить по номеру 112. Если в ДТП нет пострадавших, стоит звонить на горячую линию службы помощи при ДТП по номеру 8 (800) 444-58-34. Операторы скоординируют действия и помогут при оформлении документов с соблюдением всех требований законодательства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.