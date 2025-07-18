Гонщица Блохина развенчала опасные мифы водителей

Виктория Блохина, участница российской гоночной программы G-Drive SMP Racing, в интервью RT назвала пять самых опасных заблуждений водителей, которые регулярно становятся причиной аварий.

«Главный убийственный миф — что торможение «в пол» всегда безопаснее", — предупреждает гонщица.

Но на машинах без АБС это гарантированно приводит к блокировке колес и потере управления. Особенно критична эта ошибка на мокрой дороге или гололеде, когда важно сохранять контроль над траекторией.

Не менее опасной Блохина назвала привычку включать «аварийку» вместо фар в тумане.

«Мигающие огни дезориентируют — невозможно определить, движется автомобиль или стоит. Ближний свет обязателен даже днем — габариты в дождь практически не видны», - отметила она.

Отдельно эксперт разобрала популярное «правило трех секунд» дистанции.

«На скорости 120 км/ч этого минимального расстояния может не хватить, особенно за высоким внедорожником или фурой. В темноте, при обгоне или на мокром асфальте дистанцию нужно увеличивать вдвое», подчеркнула специалист.

Гонщица раскритиковала веру в «волшебные» свойства полного привода, который помогает только при разгоне, но не спасает от заноса на льду.

Завершая список, Блохина предостерегла от иллюзии контроля у опытных водителей: «Многие ДТП случаются именно потому, что человек за рулем думал «я справлюсь». Но законы механики одинаковы для всех — ни стаж, ни навыки не отменяют их действия».

Эксперт призвала водителей забыть эти опасные стереотипы и всегда учитывать реальные дорожные условия, а не «народные» советы. По статистике МВД, подобные заблуждения становятся причиной каждой пятой аварии на российских дорогах.