Глава Жуковского провел срочную выездную администрацию по вопросу на ул Гризодубовой

Срочная «Выездная администрация» была посвящена строительству дороги, связывающей улицу Гризодубовой и улицу Анохина. Жители, которые пришли на встречу, задали множество вопросов, связанных с реализацией данного проекта, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Постарался максимально подробно ответить на каждый вопрос наших жителей, пришедших на встречу. Напомню, что эта дорога от улицы Гризодубовой до улицы Анохина должна была появиться еще в середине 90-х годов, когда шла застройка микрорайона № 5», — сказал Борис Аубакиров.

Сегодня, благодаря поддержке правительства Московской области и губернатора Московской области Андрея Воробьева, долгожданный проект будет реализован. Тут появится двухполосная двусторонняя дорога с парковочными местами и удобным тротуаром, добавил глава.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.