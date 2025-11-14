Глава Раменского округа проверил качество дорог в городе Раменское

Глава Раменского округа Эдуард Малышев оценил качество новых автодорог общего пользования на улицах Лермонтова, Маяковского и Индустриализации в городе Раменское. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По многочисленным обращениям жителей подрядная организация выполнила работы по ремонту асфальтового покрытия протяженностью 0,6 км и площадью 2 330 кв. м.

Благодаря плодотворному сотрудничеству администрации и дорожных служб работы успешно завершены. Это значительно улучшит транспортное сообщение и обеспечит комфортное передвижение пешеходов. Также эти меры, несомненно, повысят безопасность и удобство на дорогах.

Вопросы, касающиеся ремонта и содержания автомобильных дорог, жители Раменского округа часто задают на личных приемах и выездных встречах с администрацией.

Как отмечает глава Раменского округа Эдуард Малышев, для комфортного передвижения очень важно качественное содержание дорожного покрытия. В следующем году планируем нарастить темпы обновления дорожного покрытия в проблемных местах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.