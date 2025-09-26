Глава Раменского округа открыл дорогу, соединяющую ул Красноармейская и Михалев

сегодня в 14:45

Новый участок дороги протяженностью более 1 300 м построили в рамках программы губернатора Московской области. Строительные работы выполняли специалисты Раменского дорожного ремонтно-строительного управления на протяжении двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе реализации проекта было выполнено комплексное дорожное строительство, на площади 9 800 кв. м уложили асфальтовое покрытие, выполнили отсыпку обочин, нанесли дорожную разметку и установили дорожные знаки в соответствии с проектом организации дорожного движения.

По словам главы округа Эдуарда Малышева, новая транспортная артерия имеет важное значение для города. Объездная дорога должна помочь убрать грузовой транспорт с центральных улиц и улучшить транспортную ситуацию в округе.

Глава округа поблагодарил строителей за выполненную работу и отметил значимость проекта для развития местной транспортной инфраструктуры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.