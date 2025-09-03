Глава Раменского Малышев проверил обновленные дороги в залинейной части города

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проинспектировал обновленные дороги на ул. Серова и ул. Фрегатная в залинейной части города. Качество выполненных работ Эдуард Владимирович проверил, проехав за рулем автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Протяженность обновленной дороги на улице Серова составляет 340 м, здесь уложили 3 262 кв. м нового асфальта. Работы проводились в рамках текущего ремонта. Теперь стало комфортнее и безопаснее. Также отремонтировали тротуар протяженностью более 300 м.

На улице Фрегатная в деревне Заболотье дорожные службы Раменского муниципального округа также провели ремонт дороги протяженностью 440 м — заменили 2400 кв. м асфальтового покрытия. В этом году было запланировано отремонтировать 81 объект дорожной инфраструктуры. Все работы проводились в соответствии с графиком и в настоящее время подходят к завершению.

Как отметили представители дорожных служб округа, план ремонта дорог на 2026 год практически сформирован, необходимо лишь пройти утверждение в министерстве транспорта Московской области.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.