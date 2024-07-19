Глава Павлово-Посадского городского округа провел объезд сельских населенных пунктов
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Глава Павлово-Посадского городского округа провел объезд сельских населенных пунктов. Начали с деревни Назарьево, а точнее с микрорайона «Петровский Луг», передает пресс-служба администрации городского округа.
Здесь силами ДРСУ асфальтируется дорога, протяженностью 1,1 км и шириной 4 м.
Помимо этого, по многочисленным просьбам жителей службы подсыпали щебнем дорогу к местному Дому культуры. Также, в этом году весь микрорайон «Петровский луг» деревни Назарьево вошел в программу «Светлый город».
В деревне Андреево глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов получил запрос на установку небольшой сцены с навесом для проведения праздников и массовых мероприятий. Сегодня вместе с руководителем МБУ «Благоустройство» глава осмотрел территорию и определился с местом установки.
Мосавтодор начал подготовку к установке нового остановочного павильона в деревне Ново-Загарье для жителей деревни Левкино. Уже произведены работы по расчистке основания и монтажу бордюрного камня.
Заехали в Крупино. Жители обратились с проблемой проезда к своему многоквартирному дому:
«Расскажу немного поподробнее. В связи с необходимы мерами безопасности общеобразовательная школа установила забор и перекрыла альтернативный въезд во двор. Теперь жители вынуждены передвигаться по дороге, которая находится в неприглядном состоянии. Поручил службам провести отсыпку щебнем аварийных ям, чтобы решить эту проблему» — прокомментировал ситуацию глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.
«В целом объехав сельские поселения сделал замечания службам и дал ряд поручений: убрать мусор с обочин дорог и на автобусных остановках, опилить сухие ветки, произвести подбор около контейнерных площадок, окосить основные дороги к деревням. Держу на контроле исполнение всех поручений» — сказал глава округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.