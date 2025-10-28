Глава округа Чехов проверил готовность автобусного парка к зимнему периоду

В муниципальном округе Чехов перевозку пассажиров осуществляют ПАО «Мострансавто» и пять индивидуальных предпринимателей. Совместно они обслуживают 35 муниципальных, 4 межмуниципальных и 4 смежных межрегиональных маршрута. Из них 27 маршрутов функционируют по регулируемым (государственным) тарифам и 16 — по нерегулируемым (коммерческим) тарифам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Основным перевозчиком в муниципальном округе является ПАО «Мострансавто», автопарк которого включает автобусы большого, среднего и малого классов. Ежедневно 66 единиц подвижного состава выполняют 720–740 рейсов. За последние три года парк предприятия пополнился почти на 40 автобусов. До конца года на чеховскую базу поступят еще три единицы, которые будут направлены на усиление наиболее востребованных маршрутов № 21 и 36.

Все автобусы, задействованные на маршрутах, прошли полную подготовку к зимнему периоду. Обслуживание автобусов большого класса осуществляется подрядной организацией — группой компаний «ГАЗ», средний и малый классы обслуживаются на внутренних базах в Подольске и Чехове. На всех транспортных средствах установлены системы климат-контроля, обеспечивающие поддержание комфортной температуры в салоне. Автобусы находятся в исправном состоянии и отправляются в рейсы согласно расписанию.

«Все автобусы застрахованы, оснащены тахографами и спутниковой навигацией, техосмотр проводится на регулярной основе. В салонах установлены валидаторы, облегчающие работу водителей. Ежедневно на базе проводят внешнюю и внутреннюю проверку транспорта перед их выходом на маршруты. Усилен контроль за состоянием подвижного состава, ускорен его выход из долгосрочного ремонта и поставки запчастей и смазочных материалов, создан их резерв, организована круглосуточная бригада слесарей. Все эти меры позволили значительно уменьшить количество автобусов в ремонте», — прокомментировал Михаил Собакин.

Предприятие продолжает кадровую работу по привлечению водителей. В сентябре–октябре приняты 7 новых водителей. ПАО «Мострансавто» предлагает конкурентную заработную плату, оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 дня, сменный график работы и иные социальные гарантии. Иногородним сотрудникам предоставляется общежитие либо компенсация части расходов на аренду жилья.

По вопросам трудоустройства просьба обращаться в отдел кадров по телефону 8 (926) 119‑37‑31 или через телеграм‑бот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.