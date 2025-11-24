Глава Химок рассказала жителям о ремонте дорог и остановок

Во время обхода микрорайона Новогорск-Планерная Елена Землякова пообщалась с жителями домов на улицах Машинцева, Молодежная, Лавочкина и Юбилейном проспекте. Вместе с химчанами обсудили волнующие вопросы — капремонт дороги на улице 9 Мая, оборудование новых остановок и подготовку к зимнему сезону, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«У пешеходного перехода на Юбилейном проспекте я встретила Марину, Дмитрия, Ингу и мальчика Ваню. Немного поговорили на улице, а затем зашли в ближайшую кофейню на улице Лавочкина. Обсудили, пожалуй, самый важный вопрос — остановки общественного транспорта», — отмечает Елена Землякова.

В регионе идет программа трансформации нестационарных торговых объектов. В Химках снесли более 100 торговых точек, которые не соответствовали требованиям, работали с нарушениями. Некоторые из них были размещены в комплексе с остановками.

До конца года, при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, на территории городского округа появятся новые благоустроенные остановочные пункты взамен ранее демонтированных торговых объектов.

Второй важный вопрос — капитальный ремонт дорог. Например, на улице 9 Мая подрядчик уложил верхний слой асфальта, но появились ямы. После проведения экспертизы оказалось, что состав не соответствует ГОСТу. Около 30% покрытия пришлось снять. Работы не будут приняты, пока ремонт не будет выполнен качественно.

Также глава Химок рассказала жителям о предстоящем открытии сезона программы губернатора «Зима в Подмосковье». В Химках откроют более 20 ледовых площадок. Главная из них расположится в сквере Юбилейный. Сейчас идут монтажные работы. В аккаунте дирекции парков жители выбрали место для главной елки. Ее установят над фонтаном внутри Театрального катка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что работа выездных администраций не вызывает сопротивления или отторжения и является заметной.

«Тема выездных администраций не вызывает сопротивления, не вызывает отторжения, и это очень приятно. И если это так везде, то, безусловно, наше взаимопонимание, ответы на вопросы и мелкие, и более масштабные мы своевременно можем разъяснять громадье этих вопросов, начиная с тропинки, заканчивая экологией и всем, связанным с транспортным сообщением. Считаем эту работу заметной», — сказал Воробьев.