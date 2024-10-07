Глава Фрязина в рамках обхода округа посетил ж/д станцию «Фрязино-Пассажирская»

На выездной администрации, которая проходила в АО «НПП «Исток» им. Шокина», к главе округа Фрязино Дмитрию Воробьеву обратился неравнодушный житель Фрязино с несколькими важными вопросами, касающимися подхода к главной проходной значимого градообразующего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Дмитрий Воробьев совместно с заместителем Артемом Вольчаком, а также сотрудниками отдела благоустройства и МБУ «Городское Хозяйство» провел осмотр лестниц, которые ведут от Площади Победы и автобусных остановок к железнодорожной станции «Фрязино-Пассажирская» и главной проходной «Истока». В преддверии зимнего периода важно обеспечить безопасность граждан, поэтому глава округа Фрязино поручил до конца октября привести все ступени в нормативное состояние. Это необходимо для создания удобных условий для пешеходов.

Следующим вопросом, который был поднят на встрече, стало обеспечение безопасного спуска к киоску с прессой и благоустройство прилегающей территории. Данная территория находится в ведении РЖД, было принято решение о том, что в ближайшее время будет проведена встреча с представителями этой организации, чтобы совместными усилиями организовать работы по созданию безопасного спуска и удобного прохода к тротуару.

«Во время нашего обхода обратилась сотрудница самого газетного киоска с просьбой восстановить ливневую канализацию, чтобы избежать подтоплений на дороге, ведущей к проходной «Истока». Дал поручение своим коллегам до конца октября организовать совместный выход с подрядной организацией и провести все необходимые работы по восстановлению ливневой канализации. Хочу напомнить, что мы каждый месяц совместно с командой проводим встречи в формате «выездной администрации», в рамках которой у вас есть возможность пообщаться с профильными службами и со мной лично. Каждый вопрос, поднятый вами, не останется без внимания и прорабатывается в индивидуальном порядке. Следите за афишами выездных администраций в наших социальных сетях, чтобы не пропустить важные встречи и возможность высказать свои предложения», — сказала глава г. о. Фрязино Дмитрий Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.