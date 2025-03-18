Глава Дубны поручил привести в порядок территории на въезде в город

Неделя в Дубне началась с очередных осмотров территории. Глава округа Максим Тихомиров вместе с профильными службами проверил въезды в город: накопились вопросы к подрядчикам, которые обслуживают в округе региональные и федеральные дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава поручил в течение двух недель, как только позволит погода, разобраться с уборкой дорог и тротуаров регионального и федерального значения: привести в порядок съезды под мостом, Новое шоссе. Обратил внимание на кучи смета: их тоже следует убрать в ближайшее время.

«Провел выездное совещание с заместителями, начальниками управлений, а также с представителями МБУ «ЖКУ» и АО «Мосавтодор». Поставил задачи на весну. Главное сейчас — убрать смет, привести в порядок обочины дорог, а также помыть остановочные павильоны», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Не остался без внимания вокзал «Дубна». На прилегающей территории глава поручил провести уборку, привести в порядок платформу, подрезать кусты. Максим Тихомиров подчеркнул, что въезды в наукоград должны выглядеть соответственно.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.