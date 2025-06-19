Глава Домодедово рассказала о строительстве моста через реку Рожайку

Глава Домодедово Евгения Хрусталева рассказала, как обстоят дела на Племхозском проезде. Здесь капитально ремонтируют мост через реку Рожайку и реконструируют перекресток, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С 25 мая начались работы. На центральном пролете моста заменили железобетонные ригели. Каждый из них — это многотонная конструкция. Для ее погрузки рабочие вынуждены кратковременно перекрывать проезд, но делают это ночью, когда трафик на дороге снижен.

Сейчас рабочие готовятся к демонтажу ригелей остальных пролетов моста. Завершить работы планируется до конца года.

Также идет реконструкция перекрестка с организацией кругового движения — эти работы выполняется частями. Сейчас идет устройство ливневки и укладка дорожного «пирога» будущего кольцевого пересечения. Когда все будет готово, закатают дорогу в чистовой асфальт. Завершить работы планируется до конца лета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.