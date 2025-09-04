Глава Чехова посетил производственную базу филиала № 5 «Мострансавто»

Поводом для выезда главы Чехова Михаила Собакина послужили обращения жителей округа, касающиеся нерегулярности пассажирских перевозок. На предприятии пояснили, что главной причиной этой проблемы по-прежнему остается дефицит сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время штат компании насчитывает 125 водителей, часть из которых в течение прошлой недели отсутствовало по сезонным причинам — болезни и отпуска. Временная нехватка персонала решается с помощью привлечения иногородних граждан, 5 сотрудников были командированы в Чехов из соседних муниципалитетов. В ближайшие дни полный состав водителей выйдет на рейсовые маршруты.

Автобусный парк укомплектован полностью: из 77 единиц техники на линии регулярно работают 66, три транспортных средства проходят ремонт, остальные готовы к эксплуатации. Для замены расходных материалов имеется все необходимое оборудование и запчасти.

«Компанией продолжается активный набор персонала. Руководство рассматривает возможность привлечения водителей из других регионов. Со своей стороны, в качестве поддержки, мы предоставляем общежитие для проживания, а также предоставляем возможность посещения спортивных залов и бассейна. Дополнительно информационно помогаем в поиске водителей», — отметил Михаил Собакин.

Всем желающим компания предлагает пройти переподготовку на категорию D. Стать водителями автобусов могут жители Московской области, как мужчины, так и женщины, старше 21 года, обладающие водительским удостоверением категорий B или C, после завершения программы бесплатной профессиональной переподготовки на категорию D.

Обучение может проходить бесплатно в автошколах за счёт компании:

2,5 месяца — для обладателей категории В;

2 месяца — для обладателей категории С.

В течение всего обучения соискатели получают стипендию.

Помимо этого, в «Мострансавто» есть Telegram-бот, который поможет быстро и удобно устроиться на работу.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.