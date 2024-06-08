Глава Абхазии: самолеты из аэропорта Сухума полетят в 7 городов РФ

Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал, что лайнеры из обновленного аэропорта Сухума будут летать в семь городов РФ.

«Мы думаем, что это увеличит поток как минимум с первого года на 50%», — отметил Бжания в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.

Международный аэропорт Сухума находится в 18 км от столицы Абхазии. Он был построен в 1960-х годах, принимал до 5 тыс. пассажиров ежедневно. Воздушную гавань закрыли в 1993 году. Власти страны не раз планировали восстановить его работу.

Осенью 2023 года абхазское правительство заключило с компанией «Инфраструктурное развитие» из РФ соглашение, касающееся реконструкции аэропорта. Президент отметил тогда, что открыть воздушную гавань думают 31 декабря 2024 года. Первый пробный полет проведут в середине лета.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. На нем заключается множество соглашений, проходят деловые мероприятия. ПМЭФ посещают множество гостей из разных стран мира.