Гидроизоляцию пролета начали на эстакаде между Каширским шоссе и дорогой А-105

В Ленинском округе приступили к устройству гидроизоляции на пролетном строении строящейся разворотной эстакады между Каширским шоссе и автодорогой А-105, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Также на будущей эстакаде проводится армирование переходной плиты. Работы выполняются в рамках реконструкции участка Каширского шоссе.

«Параллельно ведется строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе, в составе которой возводятся 2 путепровода — через Каширское шоссе и дорогу А-105. Строительная готовность объектов составляет 70%, открыть движение по развязке и разворотной эстакаде планируется в конце этого года», — пояснил зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

На путепроводе через Каширское шоссе приступили к укладке асфальтового покрытия. На путепроводе через А-105 продолжается устройство опор и монтаж металлоконструкций пролетного строения.

Разворотная эстакада обеспечит бессветофорный проезд с Каширского шоссе в сторону Москвы, а развязка — бессветофорный проезд с Каширского шоссе и трассы А-105 на Володарское шоссе, а также удобный выезд в сторону области. В результате водители смогут экономить в пути до 20 минут.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.