ГИБДД может оштрафовать за отсутствие зимней резины
С 1 декабря владельцы легковых автомобилей обязаны переобуться в зимнюю резину согласно постановлению правительства № 1090, сообщает «КоммерсантЪ».
За нарушение сезонного требования предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Допускается использование как шипованных покрышек, так и фрикционных («липучек») при условии их одинаковости на всех колесах.
Несмотря на законодательную норму, руководство Госавтоинспекции ранее заявляло о взвешенном подходе к контролю, учитывая погодные различия регионов.
Власти Подмосковья и Москвы рекомендовали водителям сменить шины еще в октябре–ноябре. Технические требования предусматривают остаточную глубину протектора не менее 4 мм для безопасной эксплуатации в зимний период.
