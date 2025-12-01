ГИБДД может оштрафовать за отсутствие зимней резины

За нарушение сезонного требования предусмотрено предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Допускается использование как шипованных покрышек, так и фрикционных («липучек») при условии их одинаковости на всех колесах.

Несмотря на законодательную норму, руководство Госавтоинспекции ранее заявляло о взвешенном подходе к контролю, учитывая погодные различия регионов.

Власти Подмосковья и Москвы рекомендовали водителям сменить шины еще в октябре–ноябре. Технические требования предусматривают остаточную глубину протектора не менее 4 мм для безопасной эксплуатации в зимний период.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.