ГИБДД Люберец проверяет таксистов на соблюдение правил дорожного движения

С 22 по 31 июля отделом Люберецкой Госавтоинспекции проводится профилактическое мероприятие «Такси». Инспекторы ГИБДД проверяют таксистов на соблюдение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации округа.

Цели рейда — обеспечение безопасности при перевозке граждан и багажа легковым такси, приведение деятельности перевозчиков в соответствие с требованиями законодательства в этой сфере, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства РФ, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых водителями легкового такси.

Низкий уровень знаний ПДД РФ, неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, а также случаи незаконной перевозки запрещенных к гражданскому обороту предметов и использования транспортных средств для совершения преступлений и правонарушений негативно влияют на безопасность дорожного движения и состояние преступности в регионе.

В ходе профилактического мероприятия «Такси» особое внимание уделяется выявлению транспортных средств, на которых незаконно установлен опознавательный фонарь, нанесена цветографическая схема легкового такси, наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использование при перевозках несовершеннолетних пассажиров, а также соблюдению водителями указанной категории транспортных средств ПДД РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.