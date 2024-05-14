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ГИБДД Люберец до 19 мая проверит грузовой транспорт на оснащение тахографами

Сотрудники отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Люберецкое» в рамках профилактического рейда до 19 мая проверят транспортные средства в городском округе Люберцы на оснащение их тахографами. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Анализ причин и условий совершения данных ДТП с участием грузовых автомобилей показывает, что в каждой третьей аварии усматривается нарушение режима труда и отдыха со стороны водителей.

Основной причиной в сложившейся ситуации является пренебрежение нормами безопасности как со стороны водителей, так и уполномоченных должностных лиц автотранспортных предприятий.

В целях недопущения совершения ДТП с участием грузопассажирского транспорта по причине нарушений режима труда и отдыха водителями, а также в рамках контроля за оснащением транспортных средств тахографами до 19 мая на территории Московской области проводится профилактический рейд «Тахограф».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.